In casa Sampdoria, una delle notizie migliori per quanto riguarda la stagione è stata senza ombra di dubbio il campionato disputato dalla Primavera di mister Felice Tufano. Sabato i giovani blucerchiati infatti affronteranno una corazzata come l’Atalanta per giocarsi l’accesso alla finale, e il gran lavoro del tecnico è sotto gli occhi di tutti. In molti, anzi, si chiedono perché da Corte Lambruschini abbiano aspettato così tanto prima di rinnovare a Tufano il contratto, in scadenza a giugno.



Secondo Sampnews24.com dopo la fase conclusiva del campionato, l’allenatore della Primavera incontrerà la dirigenza della Sampdoria, capeggiata da Carlo Osti, per discutere il suo possibile rinnovo e i termini di un eventuale nuovo accordo.