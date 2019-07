Doppia amichevole per la Sampdoria, che oggi ha sfidato la Real Vicenza in due gare da 60'. Nella prima, i blucerchiati vincono 3-0 grazie alla doppietta di Ramirez (un gol su rigore) e Praet.



Nella seconda sfida, invece, largo successo per 8-2: segnano Bonazzoli, Verre (doppietta), Ronaldo Vieira (doppietta), Kyriakids (R), Gabbiadini (doppietta), Konstantinidis (R, su rigore), Bahlouli.