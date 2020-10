Giuseppe, scudettato con la, in occasione della scomparsa di Paolo Mantovani, ha raccontato il suo ricordo personale sull’indimenticabile artefice della Sampd’oro di inizio anni ’90: “. Il vero fuoriclasse è stato lui, fortunatamente ha guardato e si è girato dalla parte blucerchiata" ha detto a Telenord. "È stata la persona che ha regalato la realizzazione di un sogno, non ci potrà mai essere un presidente così. Pochi possono raggiungere la sua statura, nell’essere, un presidente, un tifoso, un amico. Era un fenomeno”.Dossena ha anche un aneddoto molto particolare: “L’anno in cui andai via lo chiamai e gli dissi ‘Gaucci mi offre sei anni di contratto’.. Io gli ho chiesto: ‘E se fossi suo figlio?’ Lui mi disse di decidere e che non poteva fare niente e così andai via.Non ti dava mai l’idea di voler racimolare briciole, quello era. Ciò che poteva offrire era il meglio per noi, nessuno ha mai pensato di contestare o chiedere qualcosa. Non ce n’era motivo”.Venendo al presente, Dossena ha buone sensazioni per Sampdoria-Lazio: “La Lazio oggi, in questo momento particolare, fa meno paura. A parità di condizione sarebbe dura, certo bisogna prendere con le molle una squadra con caratteristiche importanti.Alla Samp sono arrivati elementi di qualità e poi c’è un allenatore con equilibrio, questo è un dettaglio importante. L’anno scorso senza equilibrio la squadra non si sarebbe tolta da quella situazione”.Giudizio positivo anche sul mercato e su Ferrero: “Io ho la sensazione che verranno centellinati sia negli sforzi che nel modo di stare in campo.Se parliamo solo della parte sportiva il suo è un voto ampiamente sufficiente. Ha fatto sempre degli acquisti che per alcuni possono sembrare improbabili”.