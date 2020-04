Il futuro del campionato e della Serie A restano in forte dubbio. Le società però ragionano anche su un aspetto organizzativo, quello del ritiro estivo, e la Sampdoria non è da meno. Negli ultimi anni il club blucerchiato ha stretto un forte legame con Ponte di Legno. Un rapporto rinsaldato anche dalla fede blucerchiata di Mario Bezzi, presidente della Società Impianti Turistici e tifoso doriano.



Ad oggi però la possibilità di un ritiro a luglio-inizio agosto a Ponte di Legno è quasi nulla, risultando troppo complesso da organizzare dal punto di vista logistico e sanitario. L'estate 2020 sarà quindi recuperata nel 2021, ma a questo punto bisognerà trovare una soluzione per il ritiro estivo 2020. Due alternative al vaglio della Samp, secondo Il Secolo XIX: o un ritiro a Bogliasco, oppure in un centro sulla falsariga di quello di Novarello, con campi in erba e hotel annessi.