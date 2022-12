La Sampdoria sta aspettando di capire come evolverà la situazione legata ad Aleksandar Dragovic. Il difensore è il preferito da Stankovic per puntellare il reparto arretrato, l'assenso del ragazzo al trasferimento a Genova è già arrivato, ma la vicenda sta conoscendo un rallentamento a causa della formula.



La Samp recentemente ha riformulato la proposta, inizialmente imbastita sulla base del prestito con diritto di riscatto, aumentando la cifra del riscatto e aprendo anche all'obbligo. I blucerchiati attendevano tra ieri e oggi una risposta della Stella Rossa, risposta che però per il momento non è ancora arrivata. A complicare la situazione, oltretutto, è l'inserimento del Siviglia, che avrebbe chiesto informazioni su Dragovic. Il club spagnolo potrebbe stuzzicare il centrale, rendendo più difficile la trattativa per la Samp.