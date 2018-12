La situazione attaccante in casa Sampdoria movimenterà il mercato di gennaio. Uno dei profili accostati da qualche tempo a questa parte con più frequenza al club genovese è quello di Dimitri Oberlin, attaccante classe 1997 di proprietà del Basilea. Sino a qualche stagione fa il giocatore veniva considerato un possibile crack, ma ultimamente Oberlin sta faticando ad esprimersi sui livelli mostrati ad inizio carriera.



La Sampdoria ha seguito per lungo tempo il giocatore, ma l'attuale opaca stagione in Svizzera secondo Il Secolo XIX starebbe suscitando qualche dubbio nella dirigenza di Corte Lambruschini. Con la maglia rossoblù, Oberlin non è mai stato praticamente titolare per tutto il campionato, e non ha ancora segnato neppure un gol nell'attuale Super League. Anche nell'ultimo match di campionato contro gli Young Boys è partito dalla panchina, entrando in campo gli ultimi 13 minuti: la sua avventura con il Basilea pare ormai ai titoli di coda, ma sembra difficile che possa continuare a Genova, sponda Samp.