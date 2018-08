Non c'è soltanto l'infortunio di Dennis Praet a complicare i piani di Marco Giampaolo nella settimana che condurrà a Udinese-Sampdoria, vero e proprio 'battesimo' dei blucerchiati in campionato considerando il rinvio della gara con la Fiorentina. Il tecnico doriano infatti dovrà riflettere su come sostituire il belga (anche se a centrocampo le alternative non mancano) e pure su come rimodellare l'attacco blucerchiato.



Gianluca Caprari infatti salterà la sfida della Dacia Arena. L'ex Pescara infatti era stato espulso l'anno scorso nel primo tempo della sfida con la Spal, e sconterà la sua squalifica in occasione della trasferta in terra friulana. Quagliarella invece ha vissuto un paio di settimane complicate dopo i problemi accusati nella preparazione, Giampaolo lo ha risparmiato contro la Viterbese ma l'attaccante non è ancora al meglio. Anche Defrel sembra ancora un po' in ritardo di condizione. La speranza della Samp è che con un'ulteriore settimana di allenamenti entrambi possano riallinearsi al resto della squadra: starà a Giampaolo poi scegliere chi affiancare a Kownacki in vista di Udinese-Sampdoria.