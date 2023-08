La Sampdoria guarda anche al mercato dei prestiti dalle grandi squadre per rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo. L'idea è quella di offrire a talentuosi giocatori, 'chiusi' nei club di appartenenza, uno spazio in Serie B. Gli occhi blucerchiati, ad esempio, si sono posati in Spagna e più precisamente al Barcellona, dove giocano Estanis Pedrola e Lucas Roman.



Sono entrambi esterni offensivi prodotti dalla Cantera blaugrana. Pedrola è un 2003, infortunato nella prima parte di stagione lo scorso anno, autore di 8 reti con il Barcellona B. La Samp vorrebbe prenderlo e attualmente sarebbe in vantaggio sulle concorrenti. Concorrenti che non mancano anche per un altro compagno di squadra di Pedrola, ossia Roman. Anche lui esterno, principalmente destro, nato nel 2004 in Argentina, il tabellino di Roman recita 11 presenze e 1 rete con la squadra riserve catalana. Per entrambi i giocatori c'è una fitta concorrenza, soprattutto dalla Spagna. La Samp potrebbe proporre un prestito secco alla dirigenza del Barça.