Tra i giocatori con le valige pronte, ormai da due stagioni in casa Sampdoria pare esserci Omar Colley. Il club blucerchiato aveva provato a cedere il centrale gambiano già la scorsa estate, senza successo, ma ora la trattativa per l'ex Genk potrebbe ripartire. A volerlo, ancora una volta, sembrano essere due società di Premier League.



Secondo La Repubblica il Leeds e il West Ham starebbero corteggiando il giocatore. La cifra richiesta da Corte Lambruschini dovrebbe aggirarsi attorno ai 10-12 milioni di euro, ma sarà dirimente la volontà del giocatore. Colley infatti più di una volta si è detto disposto a cambiare squadra soltanto per un salto di qualità, trovandosi piuttosto bene a Genova.