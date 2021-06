La Sampdoria valuta in che modo sostituire il responsabile dello scouting Riccardo Pecini, destinato a lasciare Genova. Una delle soluzioni è quella della candidatura interna di Fabio Papagni, a cui però si sono aggiunti due nomi stranieri.



Entrambi sono legati, per un motivo o per l'altro, alla Fiorentina. Secondo Il Secolo XIX, si tratterebbe di Eduarco Macìa, legato a Daniele Pradè, e Carlos Freitas, ex ds viola. Sono due figure con competenze intermedie tra il direttore sportivo e lo scouting. In vantaggio ci sarebbe Macia, e Ferrero sterebbe sondando le possibilità di ingaggiarlo.