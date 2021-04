Cominciano già le manovre della Sampdoria in vista della prossima stagione. L'obiettivo dichiarato è quello di acquistare giovani di prospettiva con cui effettuare plusvalenze, e per questo motivo i blucerchiati starebbero guardando in casa Empoli.



Secondo Empoli Channel il Doria starebbe seguendo due calciatori di 22 e 21 anni, grandi protagonisti della stagione. Il primo è Nedim Bajrami, trequartista svizzero 1999 autore di 3 gol e 7 assist in questo campionato. Il secondo è Fabiano Parisi, terzino mancino nato nel 2000 sceso in campo per 16 volte in Serie B.