Resta nebuloso il futuro di Massimo Ferrero, strettamente legato a quello della Sampdoria a livello societario. Si parla sempre dell'eventualità che il Viperetta possa cedere il club, anche se al momento non vengono fatti nomi precisi di soggetti interessati. L'ultima voce, relativa all'ingresso nel CdA di un nuovo membro, Panconi, potrebbe lasciar pensare al fatto che l'imprenditore romano stia cercando una soluzione di uscita per conto proprio, individuando potenziali compratori interessati al Doria.



Secondo Primocanale, due soggetti starebbero seguendo da mesi il corso degli eventi della Sampdoria. Degli elementi alla finestra, uno sarebbe italiano e l'altro estero. Edoardo Garrone invece non vorrebbe assolutamente rimettersi in gioco nella società blucerchiata, pur essendo conscio del suo ruolo importante di garante, avendo lui consegnato la società nelle mani di Ferrero.