Come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, si smuove la situazione relativa alla cessione della Sampdoria. Le ultime vedono il coinvolgimento di una società immobiliare saudita, il Fawaz Abdulaziz Alhokair Group, mentre è in fase di due diligence la cordata Cerberus/Redstone, ma non si conoscono gli accordi.