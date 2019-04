La Sampdoria è reduce dalla sconfitta rimediata sul campo del Torino, ma parallelamente alle questioni 'di campo' c'è un'altra vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi. E' quella della possibile cessione del club, che in questi giorni sta vivendo una fase molto delicata e cruciale. La notizia di giornata è che questa volta è arrivata anche l'ormai famigerata offerta da parte del gruppo Vialli. Si tratta della prima proposta ufficiale messa nero su bianco per rilevare il club.



Il documento consegnato dal gruppo riconducibile a Dinan e Knaster ha confermato quanto trapelato nei giorni scorsi: è stata aumentata la cifra trapelata nelle settimane precedenti, che ha raggiunto e superato quota 100 milioni lordi. Al netto dei debiti bancari (quelli virtuosi tipo casa Samp non contano), al presidente Ferrero resterebbero 80 milioni puliti. C'è però una postilla relativa a questi 80 milioni, fa notare Il Secolo XIX: la Holding Max, società al vertice della Galassia Ferrero, comprende anche una partecipazione al 4,76% ceduta tre anni fa da Giorgio Ferrero (nipote del Viperetta) e schermata da Unione Fiduciaria. Ciò significa che non si sa a chi realmente faccia capo questa percentuale, che però in caso di cessione del club non rientrerà nella disponibilità di Ferrero. Il passo avanti del gruppo Vialli è stato piuttosto significativo. Adesso spetterà all'advisor Mediobanca valutare insieme a Ferrero e Romei la proposta nei prossimi giorni. I tempi stringono però, e soltanto la cordata che ha scelto come presidente l'ex bomber blucerchiato potrebbe consentire all'advisor di chiudere l'affare entro fine aprile. Per tutti gli altri soggetti interessati, le tempistiche si dilaterebbero parecchio nel tempo.