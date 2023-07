La Sampdoria e il Cagliari da inizio mercato stanno lavorando su parecchi nomi. La presenza di Ranieri in Sardegna ovviamente sta velocizzando le operazioni, perché il mister dei rossoblù conosce e apprezza parecchi blucerchiati, in particolare Tommaso Augello e Manolo Gabbiadini. I due club nel frattempo avrebbero imbastito un doppio scambio sull'asse Genova Cagliari.



Secondo Il Secolo XIX l'affare tra le società sarebbe in dirittura d'arrivo. Augello e Gabbiadini, che non rientra nei piani di Pirlo e nel suo 4-3-3, andrebbero alla corte di Ranieri mentre a Genova dovrebbero arrivare Antonio Barreca, terzino ex Monaco, e Gaston Pereiro, trequartista e all'occorrenza esterno uruguaiano con un passato nel Psv.