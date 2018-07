Il futuro di Antonino La Gumina sembrava scritto sino a poche ore fa: il giocatore del Palermo pareva indirizzato in maniera decisa verso la Sampdoria, che però non ha mai trovato l'accordo definitivo con i rosanero per il trasferimento dell'attaccante classe 1996. I blucerchiati, forti della preferenza del giocatore e dell'intesa già trovata per il contratto,si sono ritrovati però a fare i conti con l'Empoli, entrato prepotentemente nella trattativa.



Attualmente la situazione si configura come un vero e proprio triangolo di mercato. Il Palermo, secondo Sky Sport, sarebbe deciso a vendere il suo bomber al club toscano che avrebbe proposto una formula più vantaggiosa alla squadra siciliana. Lo stesso La Gumina invece starebbe spingendo per un trasferimento alla Sampdoria, attualmente la meta preferita. Si profila insomma un vero e proprio duello di mercato: da una parte la Sampdoria e La Gumina, dall'altra il Palermo e l'Empoli. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.