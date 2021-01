Sampdoria e Genoa in queste ore sembrano particolarmente vivace su un asse, quello tra blucerchiati e rossoblù, storicamente mai calcato e di sicuro non così attivo. Dopo i nomi di Colley, Bereszynski e Goldaniga, ci sarebbe un'altra idea nel mirino delle due società, ossia quella di un possibile scambio tra esterni. I nomi in questione sarebbero quelli del doriano Mehdi Leris e del genoano Paolo Ghiglione.



Secondo Sky Sport le dirigenze avrebbero già avuto un contatto in merito, e a breve si incontreranno nuovamente per capire la fattibilità di un'operazione che pare comunque piuttosto complicata. L'operazione andrebbe imbastita con un eventaule conguaglio a favore di Ferrero.