C'è una voce di mercato che rimbalza ieri a Genova, e che racconta di una possibile, clamorosa operazione di mercato tra le due sponde del Bisagno. La Sampdoria e il Genoa infatti starebbero parlando di una trattativa per il difensore blucerchiato Omar Colley.



Il calciatore è fresco di rinnovo contrattuale fino al 2025, ma pare destinato a lasciare il Doria. Secondo Sky ci sarebbero stati ieri i primi contatti tra le parti per capire i margini di fattibilità dell'operazione. I rossoblù non hanno mollato la pista Papastathopoulos ma Genoa e Samp si sarebbero ugualmente sedute al tavolo per parlare del gambiano. Sarebbe la prima, storica operazione diretta tra le due società genovesi nella loro storia.