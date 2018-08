M'Baye Niang molto probabilmente lascerà il Torino. La sua volontà il giocatore l'ha espressa in maniera piuttosto chiara già dopo il Mondiale: l'attaccante senegalese vuole salutare il club granata, possibilmente per tornare in Francia. Diversi club della Ligue 1 si sono fatti avanti, ad esempio il Nizza, che lo voleva in prestito senza obbligo di riscatto. Una condizione che il Toro non potrebbe mai accettare. Da poco invece si è fatto avanti anche il Bordeaux, ma Niang vanta estimatori anche in Italia, specialmente a Genova.



Per l'ex Milan si starebbero muovendo il Genoa, che vorrebbe riportarlo in rossoblù dopo la buona metà di stagione vissuta nel capoluogo ligure da gennaio a giugno 2015, e pure la Sampdoria. Ad averlo chiesto alla dirigenza doriana sarebbe stato il tecnico Marco Giampaolo in persona, alla ricerca di un attaccante in grado di saltare l'uomo.



Secondo Tuttosport ci sarebbe già stato anche un contatto tra le parti. Il Doria punterebbe a prelevare Niang in prestito oneroso con diritto di riscatto, il Torino invece vorrebbe inserire l'obbligo. Per il suo giocatore comunque il club granata continua a chiedere circa 14 milioni, la stessa cifra versata un anno fa al Milan.