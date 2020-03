Non si sa ancora se e quando la Serie A potrà riprendere, ma una delle soluzioni ipotizzate negli ultimi giorni, ossia quella di disputare play off per assegnare lo scudetto e play out per la retrocessione, è riuscita a mettere d'accordo entrambe le società genovesi, la Sampdoria di Massimo Ferrero e il Genoa di Enrico Preziosi.



In particolare, è stato il patron rossoblù a tuonare con Il Secolo XIX contro la proposta di Gravina: "Play off e play out non si faranno mai" ha tuonato il numero uno del Grifone. Le dichiarazioni di Preziosi hanno subito trovato il supporto del 'collega' blucerchiato Ferrero, che sarebbe assolutamente contrario a questa ipotesi.