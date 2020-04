Le dichiarazioni del sindaco di Genova Marco Bucci sullo stadio Ferraris, messo di fatto in vendita dal primo cittadino genovese, hanno colpito molto Sampdoria e Genoa, che per il momento si sono rifiutate di rilasciare dichiarazioni ma che secondo alcune fonti sono rimaste stupite dalle frasi di Bucci. Oltre alla volontà del sindaco di vendere l’impianto di Marassi, però, c’è anche un’altra lettura della vicenda che non andrebbe esclusa.



Secondo Il Secolo XIX Bucci potrebbe aver rilasciato quelle dichiarazioni anche per anticipare il ridimensionamento post Covid della valutazione del Ferraris, periziato a suo tempo dall’Agenzia del Territorio in 18 milioni di euro. Ferrero alcuni mesi fa aveva affermato di ritenere tale quotazione troppo elevata, mentre l’acquisto sarebbe stato possibile a cifre decisamente inferiori, sotto i 10 milioni di euro.



Un’altra ipotesi è invece che Bucci ritenga possibile, tra i provvedimenti allo studio del Governo per aiutare il calcio, l'inserimento di alcune agevolazioni in merito alla Legge Stadi, per aiutare le società ad investire sulle strutture di proprietà. La riapertura potrebbe essere letta anche in questo senso. Doria e Genoa però attualmente sono alle prese con altre situazioni, a partire dal mantenimento della Serie A e passando per i conti da salvare.