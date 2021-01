A Genova ha sollevato un gran polverone la notizia dell'incontro, confermato, tra la Sampdoria e il Genoa. Durante il summit le due società hanno parlato di numerose società, abbozzando l'idea di alcune trattative. Presso l'Ac Hotel erano presenti in quattro: Osti e Pecini per la Samp, Zarbano e Marroccu per il Genoa. L'incontro sarebbe nato da uno dei continui colloqui tra Ferrero e Preziosi, che a loro volta hanno chiesto ai rispettivi dirigenti di confrontarsi per eventuali trattative.



Al Genoa interessava Colley, ma la cifra richiesta da Ferrero, ossia 15 milioni, è troppo elevata per poter cominciare una trattativa. L'unica contropartita gradita a Corte Lambruschini sarebbe stato Goldaniga, che però non è di proprietà del Grifone, bensì del Sassuolo. I rossoblù vantano semplicemente un diritto di riscatto sul cartellino. A quel punto, a fine serata, il Genoa ha fato il nome di Leris, a cui la Samp ha controbattuto con il profilo di Ghiglione. L'eventuale scambio consentirebbe una plusvalenza ad entrambe le società, ed è rimasto sospeso. I margini per chiudere ci sono, scrive Il Secolo XIX, e verranno valutati nei prossimi giorni.