L'emergenza Coronavirus sta producendo anche parecchi effetti collaterali. A risentire della questione dovrebbe essere ad esempio lo stadio di Genova, il Luigi Ferraris, utilizzato da Genoa e Sampdoria e alle prese con un'opera di restyling, che però potrebbe subire un rallentamento significativo.



Secondo Il Secolo XIX infatti lo stop delle attività è andato ad impattare con il piano stilato per l'impianto genovese e in particolare con i lavori estivi, che sarebbero stati anticipati. In questi giorni era previsto l'inizio delle operazioni con il secondo lotto di attività, comprendenti la ristrutturazione dei servizi igienici e dei punti di ristoro delle gradinate. Gli ulteriori lavori, inizialmente previsti per dopo il campionato, sarebbero così a forte rischio.



Attualmente lo Stadium manager Matteo Sanna e gli uffici amministrativi della Luigi Ferraris lavorano in smart working, mentre i custodi e il personale restano a casa. C'è una sola eccezione, ossia un giardiniere, che si prende cura del manto erboso rifatto pochi mesi fa.