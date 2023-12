Da tempo a Genova si parla del nuovo Ferraris, e del progetto che dovrebbe riqualificare l'impianto casa dellae del. Il sindaco del capoluogo ligure Marcoera stato chiaro: "aveva detto a Il Secolo XIX. Per questo motivo è già convocato un, previsto nelle prime due settimane di gennaio, con le società che vedranno l'amministrazione per parlare della convenzione che Samp e Genoa dovranno sottoscrivere con il Comune, definendo durata e suddivisione delle spese di intervento. Anche perché la proprietà dello stadio è del Comune, ma a seconda della formula scelta cambieranno le cifre.Oggi per la prima volta nel capoluogo ligure circolano ledel progetto, preparato dallo studio Penaranda. Il budget stimato per gli interventi è tra i 60 e gli 80 milioni di euro, l'idea è quella di trasformare lo stadio in un impianto moderno per ospitare eventi sportivi internazionali. La capienza aumenterà sino aper creare un'area moderna capace di ospitare anche 3mila metri quadri di Sky Box. Le scale saranno spostate all’esterno, in facciata, e anche i quattro angoli dello stadio verranno rivestiti in vetro, per ospitare esercizi commerciali. L'idea poi sarebbe quella di aprire un hotel all’interno dello stadio. Verranno installati anche pannelli fotovoltaici per i parametri 'green' di Fifa e Uefa.I lavori vengono stimati incon le squadre che però continueranno a giocare all'interno del Ferraris. Si dovrebbe partire dalla tribuna per poi passare a Gradinata Sud e Nord, per concludere con i Distinti, per non causare interruzioni prolungate nel calendario delle partite. Da valutare anche il percorso dello Skymetro, che passerà proprio vicino al nuovo stadio.