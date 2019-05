Parallelamente alle vicende societarie che interessano ugualmente Sampdoria e Genoa, i due club sono al lavoro anche sul fronte stadio. Da qualche tempo le due squadre hanno iniziato a pensare ad un restyling del “Ferraris“, costituendo una società, la Luigi Ferraris Srl, e chiedendo contestualmente al Comune la concessione per 90 anni in base alla cosiddetta “legge stadi”.



Ad occuparsi della questione ci ha pensato l’assessore al patrimonio di Palazzo Tursi, ossia Pietro Piciocchi: "Abbiamo preso lo stadio come amministrazione dopo anni di morosità e di scarsa attenzione" ha detto a Primocanale. "È stato presentato un progetto per interventi importanti secondo la 'legge stadi' che prevede la concessione di 90 anni. Sarà cura di questa amministrazione fare tutti gli approfondimenti per le valutazioni che entro pochi mesi potranno dare il via alla concessione".



Prima di ottenere la concessione però Sampdoria e Genoa dovranno saldare al Comune i debiti contratti a causa del canone di locazione dello stadio, e quantificabili in circa 1 milione di euro. Soltanto a quel punto la vicenda Ferraris potrà sbloccarsi, ottenendo la concessione e di conseguenza il via libera per i lavori.