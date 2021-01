L'indiscrezione rimbalzata ieri e relativa ad una clamorosa operazione di mercato tra Sampdoria e Genoa relativa al difensore blucerchiato Omar Colley trova ulteriori conferme. Anzi, il summit tra le due società avrebbe coinvolto anche altri due giocatori, il doriano Bartosz Bereszynski e il centrale rossoblù Edoardo Goldaniga.



Secondo Il Secolo XIX ieri sera sarebbe andato in scena un incontro in un hotel cittadino tra il ds blucerchiato Carlo Osti e il 'collega' Marroccu. Durante il summit, sarebbe stata abbozzata una trattativa che avrebbe coinvolto da parte della Samp il terzino Bereszynski e il centrale Colley, con il Grifone che avrebbe girato, via Sassuolo, il cartellino di Goldaniga e un conguaglio a favore di Corte Lambruschini. Per il momento sembra difficile che l'operazione possa avere sbocchi, anche se non è la prima volta che le due società si cercano. Ferrero e Preziosi hanno un ottimo rapporto, e già in estate il Viperetta aveva offerto all'omologo rossoblù l'uruguaiano Ramirez.