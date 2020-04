Le dichiarazioni del sindaco diMarco Bucci in merito al futuro di Marassi hanno colto parecchio di sorpresa le due società del capoluogo ligure,"La mia posizione è semplice: lo stadio è in vendita. Ora i proprietari del Ferraris sono i cittadini genovesi che chiedono un investimento significativo per fare tante cose…” ha detto ieri in un’intervista Bucci. “, naturalmente se si presentasse con una proposta convincente, e siamo disponibili anche a valutare progetti che prevedano un'eventuale costruzione di un altro impianto. L'ideale sarebbe che Samp e Genoa comprassero il Ferraris o in alternativa che lo affittassero per lungo tempo in modo da poterci investire. Abbiamo bisogno di uno stadio in grado di offrire altri servizi e che possa essere un centro all'avanguardia..."., almeno per il momento, ma secondo Il Secolo XIX le due società sarebbero rimaste. Questo perché i progetti per l'impianto, da parte dei due club, sono noti da tempo e non vanno più nella direzione di un acquisto, bensì di un rinnovo dell'attuale concessione (in scadenza nel 2022) per ulteriori 90 anni.A complicare l'acquisto era stata la valutazione fatta dall'Agenzia del Territorio, che aveva stimato il valore di Marassi in, importo a cui si sarebbero dovuti aggiungere circa 30 milioni di euro di lavori. Nasce da qui la decisione, da parte di Samp e Genoa, di virare su una concessioneper consentire alle due squadre i lavori di ammodernamento a proprie spese, potendo contare sul tempo necessario per ammortizzare la spesa e rientrare.Una prima parte di lavori, comprendenti lo spostamento della tribuna stampa, la creazione degli sky box e gli interventi su impiantistica e sicurezza, è già stata effettuata, così come sono già statiI lavori hanno rallentato causa Coronavirus, ma dalle società fanno sapere che proseguiranno come programmato. Recentemente il Comune aveva sottolineato le 'insufficienti manovre ordinarie' sul Ferraris, senza però vere e proprie liti o rotture con Samp e Genoa.