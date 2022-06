La prossima settimana, la Sampdoria avrà un faccia a faccia importante per definire le prime mosse per la prossima stagione. L'incontro sarà quello tanto atteso con Marco Giampaolo, in programma appunto tra pochi giorni, dopo il 'ponte' del 2 giugno, per definire programmi e competenze.



L'allenatore blucerchiato attualmente è a Giulianova, aspetta notizie dalla società e poi, secondo Il Secolo XIX, partirà per una decina di giorni di vacanze. Il summit sarà fondamentale per impostare un primo confronto con il tecnico, che aveva chiesto chiarimenti per capire le gerarchie e gli obiettivi in seno alla società doriana.