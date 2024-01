Sampdoria e Inter, valutazioni su Audero e Stankovic: il punto

A Genova, sponda Sampdoria, si è tornato a parlare dei legami con l'Inter, e in particolare si ragiona su due calciatori: l'ex portiere blucerchiato Emil Audero, ora secondo di Sommer, e Filip Stankovic, figlio di Deki, titolare con il Doria ma di proprietà dei nerazzurri.



Secondo Il Secolo XIX attualmente l'Inter e la Samp starebbero facendo valuazioni sui due giocatori. Se il club blucerchiato decidesse di esercitare il diritto di riscatto di Stankovic, fissato a 5 milioni di euro, l'Inter potrebbe esercitare la contro-opzione di 500 mila euro per riportarlo a Milano. Diversi i termini della situazione Audero: prestito a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 7,5, e obbligo a 8,5 subordinato alla qualificazione in Champions League dei nerazzurri e il 40 % delle presenze stagionali, obiettivo quest'ultimo ormai impossibile.



L'Inter starebbe valutando se riportare a giugno Stankovic a Milano, per farlo crescere poi all'ombra di Sommer e lanciarlo come titolare, oppure se prestarlo ancora una stagione, questa volta ad una società di Serie A. Difficilmente invece Audero verrà riscattato, l'Inter potrebbe anche valutare un rinnovo del prestito. Il problema per la Samp è che l'ingaggio di Audero sarà troppo alto per la Serie B e i paletti. Indipendentemente da tutto, la Sampdoria cercherà di tenere Stankovic, punto fermo della formazione di Pirlo, considerando gli ottimi rapporti con Giuseppe Marotta.