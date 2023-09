Laspera che l'infortunio di Alex Ferrari sia meno grave del previsto. Il club blucerchiato dovrà valutare se muoversi sul mercato , anche se in estate a Genova è arrivato dallaun giocatore che reclama spazio, ossia Facundo. Il difensore uruguaiano, acquistato dai bianconeri che lo hanno prelevato dal Valencia, è stato il primo colpo di Giuntoli. La Vecchia Signora crede molto in lui, tanto è vero che i piemontesi lo hanno girato al Doria in prestito secco.Facundo Gonzalez ha scelto la Samp per giocare. Secondo Il Secolo XIX, c'erano anche altre società di Serie A come lasu di lui, ma il ragazzo classe 2003 ha scelto Genova - insieme alla Juve - anche per giocare con maggiore continuità. Gonzalez è in concorrenza con Murru, mapotrebbe spianargli la strada. Cresciuto nell'Espanyol, era stato corteggiato dalle nazionali italiane e spagnole: ha però scelto l'Uruguay, con cui ha vinto il Mondiale Under 20 venendo eletto miglior difensore del torneo. Ora toccherà a Pirlo valorizzarlo, e la Samp spera che la sua esplosione possa sopperire all'eventuale assenza di Ferrari.