Quando di cognome fai, non puoi essere un semplice tifoso della. Il tuo nome resterà per sempre legato al club blucerchiato, figurarsi poi se del club di Corte Lambruschini sei stato anche il presidente, tra il 1993 e il 2000. Enrico Mantovani è tutt'oggi un grande tifoso della Sampdoria, e ha commentato così la vicenda Schick, passato proprio dai blucerchiati ai giallorossi senza però trovare grande spazio: "Per me, non che Di Francesco stia sbagliando le scelte. Da un lato il ragazzo non è riuscito a essere performante, dall'altro lato c'è stato chi ha fatto molto bene". Mantovani a Il Romanista ha lanciato anche un'idea di mercato in merito al ceco: "Alla Roma la gente è abituata molto bene perché la squadra è un altro livello. Defrel è un ottimo giocatore, forse nella Capitale non ha retto certe pressioni, ma il giocatore c'è".Mantovani ha commentato anche l'esistenza delle proprietà straniere nel mondo del calcio: "Basta guardare la Roma: Totti, De Rossi, Florenzi, Pellegrini. Grandi squadre del calcio internazionale hanno proprietà straniere e grande tradizione, che è un elemento importantissimo, all'interno.: i tifosi dell'Arsenal non sanno nemmeno chi è, se lo incontrano per strada. Per la passione della gente ci sono lo stadio, che è come casa propria, l'allenatore, i giocatori.Proprio come fa Pallotta, che è venuto in Italia sapendo che sarebbe stata dura, ma anche che è una grande opportunità".