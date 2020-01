Si muove il mercato per Sampdoria e Sassuolo: il club neroverde è alla ricerca di un attaccante, e per questo motivo è tornato di moda l'interesse da parte della società emiliana per un vecchio pallino della dirigenza, ossia Gianluca Caprari.



Secondo Sky Sport ci sarebbe stato un primo contatto tra il Doria e il Sassuolo per l'attaccante classe 1993, in gol nell'ultimo turno di Serie A. La Samp non vorrebbe privarsene, ma la squadra di De Zerbi insiste, e nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. Resta da capire se si aprirà una chance per l'addio di Caprari a Genova, anche perchè il calciatore rimane pure nel mirino del Parma.