Sampdoria, è sfumato Facundo Garces: c'era già l'accordo, ma...

Lasi sta movendo per trovare un difensore da consegnare a mister Pirlo. I blucerchiati seguono vari nomi già trapelati, ad esempio Cittadini, Bonfanti dell'Atalanta Hajrizi del Lugano . Di fianco a questi obiettivi 'emersi', però, ci sono anche altre idee di mercato, profili sondati o trattati magari anche in stato avanzato, che però per un motivo o per l'altro non si possono concretizzare. E' il caso ad esempio di FacundoCentrale classe 1999, argentino ma in possesso del passaporto spagnolo, Garcés gioca nel, squadra di Santa Fe della Serie A argentina. Il difensore nello scorso campionato è stato un titolarissimo della squadra rossonera, nelle cui giovanili è cresciuto, ma sino ad oggi non si era mai parlato di lui a Genova. Il Secolo XIX racconta il retroscena: l'operazione era piuttosto avviata, tanto è vero che la dirigenza Samp aveva giàper un suo trasferimento a Bogliasco. Non è stata però trovata la quadra definitiva: l'operazione viene considerata infatti fuori budget per la Samp. Oltretutto, il Doria sino ad oggi non è riuscito a perfezionare neppure un'uscita, condizione 'sine qua non' per poter operare in entrata. Questo complica ulteriormente i piani mercato blucerchiati.