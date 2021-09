Uno scambio che sembrava ormai praticamente concluso, quello tra lo Spezia e la Sampdoria che avrebbe portato Wladimiro Falcone in bianconero e Ivan Provedel in blucerchiato, è saltato al fotofinish. 'Colpa', in questo caso, di alcune lungaggini burocratiche.



Secondo Il Secolo XIX lo Spezia avrebbe tardato a compilare i moduli e i documenti. Il ritardo è stato fatale, perché le due società non sono riuscite a consegnare in tempo la documentazione, facendo saltare così lo scambio. Falcone resterà quindi alla Samp, almeno fino a gennaio, come vice Audero.