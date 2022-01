La Sampdoria e il Torino si affronteranno sabato al Ferraris, ma le due società lavorano già da qualche tempo in sinergia sul mercato. Uno dei nomi più caldi, nelle ultime ore, è quello di Simone Verdi, in uscita dal club granata e tornato nel mirino del Doria, che peraltro lo aveva già seguito in passato.



I due direttori sportivi Faggiano e Vagnati hanno intensificato da alcuni giorni i contatti, e starebbero lavorando sulla formula. Attualmente le parti starebbero ragionando sulla base del prestito fino a giugno con diritto di riscatto, e non più con obbligo. Secondo Tuttosport il Torino da parte sua vorrebbe risparmiare almeno una parte degli 1,5 milioni lordi che spettano al calciatore (che ha uno stipendio da 1,7 milioni a stagione).