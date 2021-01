Dopo il cambio di guida tecnica al Torino, e l'addio di Marco Giampaolo alla panchina granata, anche il futuro di due giocatori ancora di proprietà della Sampdoria come Federico Bonazzoli e Nicola Murru sembra segnato. Il nuovo tecnico Nicola pare intenzionato a puntare su altri giocatori in vista del girone di ritorno, e quindi la situazione dell'esterno e dell'attaccante andrà risolta con i blucerchiati proprietari del cartellino.



Oggi secondo Tuttosport si terrà un incontro tra il ds granata Vagnati e la dirigenza della Samp. L'obiettivo è capire come e se lasciare andare via i due giocatori, magari già a gennaio. Teoricamente, il riscatto di entrambi i giocatori costerebbe a Cairo 14 milioni. Per Bonazzoli è stato inserito l'obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati traguardi personali e di squadra per complessivi 8 milioni, mentre Murru era stato ceduto dalla Samp sempre in prestito ma con diritto di riscatto fissato a 6 milioni.