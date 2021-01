Il futuro di Federico Bonazzoli probabilmente sarà lontano anche da Torino. L'attaccante in granata non sta trovando spazio, e per questo motivo per il giocatore di proprietà della Sampdoria potrebbero aprirsi nuovi scenari già a gennaio.



Negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto ad esempio il Crotone, interessato a prelevare la punta classe 1997 per rinforzare l'attacco. Le società stanno discutendo per risolvere la situazione, perché Bonazzoli teoricamente è in prestito al Torino con diritto di riscatto. Secondo Il Secolo XIX il Crotone si sarebbe fatto avanti per rilevare il prestito sino a giugno, e i club starebbero vagliando l'opzione.