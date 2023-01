La Sampdoria e il Torino starebbero verificando la fattibilità di uno scambio tra due calciatori di proprietà. Il club blucerchiato e quello granata nelle ultime ore infatti discutono della possibilità di portare a Genova Emirhan Ilkhan, centrocampista turco classe 2004 ed ex Besiktas, mentre in granata finirebbe Ronaldo Vieira, mediano classe 1998 cresciuto nel Leeds.



Secondo Sky Sport le società ragionerebbero su questa soluzione, e nelle prossime ore potrebbero riaggiornarsi per arrivare così alla definitiva fumata bianca e definizione dell'affare.