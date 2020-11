Sarà una settimana importante per Manolo Gabbiadini, anche perché da oggi l'attaccante della Sampdoria tornerà in gruppo, ad allenarsi con i compagni e agli ordini di Ranieri. L'ex Napoli ha utilizzato la sosta per accelerare i tempi di recupero, e nella prossima gara potrebbe finalmente tornare a calcare il campo del Ferraris. Gabbiadini non gioca una partita intera da quattro mesi, Brescia-Samp, e in stagione ha disputato soltanto 11 minuti contro il Benevento.



Domenica per il giocatore arriva il Bologna, sua ex squadra allenata peraltro da Mihajlovic, quel tecnico che lo aveva consacrato definitivamente proprio alla Samp. Sarà una sfida speciale per l'attaccante classe 1991, impegnato durante la settimana anche con il battesimo del figlio, fa sapere Il Secolo XIX. Oltretutto il periodo di appannamento di Quagliarella e Ramirez potrebbe anche spalancare le porte ad un maggior minutaggio per Gabbiadini.