Sino a poco tempo fa, si pensava che Emilianosarebbe stato una delle colonne portanti delladel futuro. Eppure l'incontro a Roma tra Ferrero e Giampaolo, le nuove strategie societarie e l'interesse dello Sporting Lisbona per il portiere hanno messo in discussione la permanenza a Genova dell'estremo difensore di Fiesole.In caso Viviano dovesse partire (è seguito anche da Parma, Bologna, Sassuolo e Spal) la Sampdoria avrebbe già individuato l'eventuale sostituto. Secondo Sky Sport si tratterebbe del polacco Lukas, che anon trova spazio a causa della presenza di Allisson, e che vorrebbe giocarsi le sue chance da titolare in un altro club. Oltretutto Giampaolo ha già allenato Skorupski, nel corso della stagione 2015/2016 all'Empoli.Per assicurarsi il numero uno polacco, la Samp dovrà battere una concorrenza piuttosto agguerrita. Su Skorupski infatti ci sono anche lae il, altre due società alla ricerca di un portiere per la prossima stagione.