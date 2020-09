Sabato sera al Ferraris tornerà una parvenza di pubblico. Si tratterà di una rappresentativa simbolica, ma farà sicuramente effetto a 223 giorni dall'ultima gara giocata a porte aperte contro la Fiorentina. Saranno 1.000 coloro che potranno assistere dal vivo al primo match casalingo della squadra di Ranieri. Per decidere i possessori di biglietto, la Sampdoria si è allineata alla scelta fatta dal Milan contro il Bologna.



La distribuzione dei biglietti avverrà quindi tramite inviti. Un certo quantitativo di posti sarà riservato agli ospiti di Ferrero e della società, altri ad ospiti istituzionali legati al marketing e alla sponsorizzazione, altri ancora a familiari di dirigenti e giocatori, scrive Il Secolo XIX. Infine 500 posti saranno lasciati a coloro che hanno lottato in prima fila contro il Covid, ossia il personale medico e sanitario dei quattro grandi ospedali cittadini: San Martino, Galliera, Villa Scassi e Gaslini. Ad occuparsi della distribuzione saranno le direzioni sanitarie.



I tifosi verranno divisi tra distinti e tribuna, e all'ingresso i controlli saranno ristrettivi, con misurazione della temperatura e controllo della mascherina. I posti saranno distanziati e numerati, ad eccezione di quelli dei nuclei familiari. La decisione ha incontrato invece il muro da parte della tifoseria organizzata, che come molti altri gruppi in giro per l'Italia ha sposato la linea del 'o tutti o nessuno'.