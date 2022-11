Ormai si attende soltanto l'ufficialità del nuovo direttore sportivo della Sampdoria Mattia Baldini. Il figlio di Franco, storico dirigente della Roma, già scout blucerchiato, prenderà il posto di Carlo Osti e Daniele Faggiano, che resteranno a Genova e si occuperanno del mercato in uscita. Scelta curiosa da parte della Samp, considerando la presenza di tre ds a libro paga.



Delle operazioni in entrata invece si occuperanno principalmente Baldini insieme a Dejan Stankovic e Marco Lanna. Il presidente cercherà di accontentare, per quanto possibile, le richieste dell'allenatore considerando le difficoltà economiche. Non è escluso, come è successo in passato, che anche l'avvocato Romei possa partecipare alle trattative per possibili futuri giocatori doriani.