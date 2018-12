L'infortunio di Edgar Barreto ha fatto letteralmente imbestialire Marco Giampaolo, che sperava di poter contare sul paraguaiano per il trittico di gare contro Empoli, Chievo e Juventus. Il mediano della Sampdoria, assente dal primo tempo della partita con il Torino del 4 novembre scorso, era tornato disponibile per il match con il Parma, ed era stato convocato da Giampaolo pur senza scendere in campo.



L'allenatore doriano sperava di poterlo utilizzare già sabato a Empoli, ma alla fine negli allenamenti immediatamente precedenti alla volta della Toscana Barreto ha accusato un nuovo problema, che gli ha impedito di prendere parte alla gara. Non si tratterebbe però di una ricaduta dell'infortunio, bensì di un risentimento al polpaccio, che necessita solo di tempo per essere riassorbito. Anche ieri il giocatore ex Palermo si è allenato a parte, quasi certamente salterà l'impegno con il Chievo ma tornerà a disposizione per la trasferta di Torino contro la Juventus.