La Sampdoria dovrà rinunciare a Sebastian Driussi. L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo era uno dei sogni per l'attacco blucerchiato, e per questo motivo nei giorni scorsi da Corte Lambruschini avrebbero intavolato in gran segreto una trattativa con il club russo per organizzare il trasferimento in Italia del giocatore. Le due società avevano anche già trovato l'accordo sulla formula: trasferimento da circa 20 milioni di euro, con pagamento dilazionato nel tempo.



A far saltare la trattativa sarebbe stata secondo Sampnews24.com la moglie del calciatore. La compagna di Driussi è incinta, e avrebbe chiesto al giocatore di evitare ulteriori spostamenti durante la gravidanza. Per questo motivo Driussi resterà ancora una stagione allo Zenit. Se ne riparlerà (forse) nell'estate 2019.