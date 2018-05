Occhi puntati a Roma per i tifosi della Sampdoria. Oggi infatti andrà in scena l'incontro tanto atteso tra l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo e il presidente Massimo Ferrero. Si tratterà di un vertice assoluto, a cui parteciperanno tutti gli esponenti dei piani alti di Corte Lambruschini: oltre a Romei e Ferrero, ci saranno infatti anche Osti, Pradè e Pecini.



Davanti agli stati generali blucerchiati, Giampaolo esporrà le sue richieste. Secondo Il Secolo XIX, il tecnico chiederà fiducia, chiarezza di obiettivi nei confronti dei tifosi e soprattutto una mezza rivoluzione a livello di formazione, al di là delle cessioni legate alla plusvalenza. Stando al quotidiano, l'allenatore della Samp sarebbe convinto di non poter migliorare ulteriormente dal punto di vista tattico e tecnico gran parte dei giocatori. Giampaolo potrebbe chiedere nuovi innesti, e in particolare giocatori carismatici, quelli che sono mancati in queste ultime giornate. Sotto la lente di ingrandimento sarebbero finiti parecchi blucerchiati, alcuni sono anche profili molto importanti della rosa doriana.



Giampaolo inoltre vuole una comunicazione diretta: gli obiettivi dovranno essere spiegati in maniera netta e precisa, anche a costo di sembrare cinici e poco ambiziosi. Soprattutto, l'obiettivo del mister è quello di crescere: per farlo la Samp - al netto delle plusvalenze, servono almeno 20 milioni - dovrebbe trattenere i giocatori più importanti, acquistando nel contempo giocatori più forti di quelli dello scorso campionato. Oppure si dovranno individuare altre strade alternative per crescere. Già lunedì sera Giampaolo ha cenato con Osti, Romei, Pecini e Ienca, poi ieri l'allenatore è partito per Giulianova. Oggi raggiungerà Roma, per la riunione con il Viperetta e il suo staff. La società esporrà le sue idee, il tecnico renderà note le sue richieste, e poi si conoscerà finalmente il futuro blucerchiato.