Nonostante l'interesse sbandierato dalper Fabio, sembra difficile ipotizzare che l'attaccante dellapossa accettare il corteggiamento rossonero e trasferirsi a Milano a gennaio. Non avrebbe molto senso per l'attaccante stabiese accettare sei mesi di contratto - gli stessi che ha alla Samp - accasandosi alla corte di Gattuso a sgomitare per un po' di spazio dovendo affrontare la concorrenza di Higuain e Cutrone. Specialmente considerando che a Genova il numero 27 è l'idolo assoluto della tifoseria, gioca con continuità e sembra aver trovato la sua dimensione ideale di vita.Inoltre non bisogna dimenticare che Quagliarella ha già rifiutatoin estate, anche più interessanti dal punto di vista economico e contrattuale, per rimanere alla Samp. Lo ha fatto quando la sua posizione nelle gerarchie di Giampaolo non era ben chiara come adesso. Diverso sarebbe il discorso se il Milan offrisse un contratto da un anno e mezzo, o addirittura sino a giugno, come desidera il centravanti ex Juventus e Napoli. Ma non pare questa né la volontà né la linea del club di Gazidis.Per questo motivo la voce di un interesse del Milan assomiglia più ad un'azione di disturbo. La Sampdoria dal canto suo era intenzionata ad offrire un contratto annuale a cifre inferiori rispetto a quelle percepite attualmente, quindi a circa un milione netto a stagione. Ora però secondo La Repubblica dalle parti di Corte Lambruschini si sarebbero decisi ad offrire al giocatore una proposta da, quando il giocatore avrà 38 anni, venendo incontro alla volontà di Quagliarella di chiudere la carriera alla Samp.