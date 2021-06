La Sampdoria, dopo aver visto saltare la trattativa per Alessio Dionisi, ha necessità di muoversi per trovare un nuovo allenatore. Il preferito attualmente sembra essere Patrick Vieira, ma quello del francese non è l'unico nome sulla lista. La società blucerchiata infatti ha un elenco comprendente altri nomi, da Giampaolo a Iachini, e ognuno di essi vanta il suo personale 'sponsor'.



Secondo Il Secolo XIX, Ferrero si starebbe facendo consigliare dalla sua cerchia di procuratori, amici di lunga data e consiglieri. A spingere per Vieira, ad esempio, è Federico Pastorello, che potrebbe aggiungere anche qualche giocatore interessante per incentivare l'ingaggio dell'allenatore da lui gestito. Beppe Iachini invece viene spinto da Alberto Marangon, mentre Roberto D'Aversa potrebbe arrivare insieme a Faggiano, se il ds dovesse arrivare a Genova per sostituire Osti.



Piuttosto difficile, invece, un ritorno di Marco Giampaolo. Il mister di Giulianova rappresenterebbe una scelta sicura, ma ha un ostacolo, l'alto ingaggio. Cairo potrebbe acconsentire al pagamento di una parte dell'ingaggio, ma la richiesta dell'allenatore (1,5 milioni di euro a stagione) è troppo alta per le casse del Viperetta.