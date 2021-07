La Sampdoria è da poco sbarcata a Ponte di Legno. La squadra blucerchiata, partita in mattinata da Genova, è arrivata in Val Camonica e alle 17 è fissato il primo allenamento del ritiro 2021. L'elenco dei convocati della Sampdoria comprende sia giocatori già fisicamente in ritiro, che altri ancora in permesso per aver partecipato a Euro 2020. Damsgaard e Yoshida infatti raggiungeranno la Samp al termine del ritiro, post Europeo e Tokyo 2020.



Di seguito l'elenco dei convocati come diramato dal sito ufficiale:



Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.



Difensori: Augello, Bereszynski (dal 22 luglio), Chabot, Colley (dal 20 luglio), Depaoli, Ercolano, Ferrari, Murillo, Murru, Rocha, Tonelli.



Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal e Jankto (dal 26 luglio), Léris, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Vieira, Yepes Laut.



Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, Caprari, Di Stefano, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Torregrossa.