Non è passata inosservata domenica al Ferraris per la partita della Sampdoria la presenza, negli Sky Box della proprietà, di due 'volti nuovi' in compagnia di Matteo Manfredi. Si tratta dei fratelli danesi Reedtz, Alexander di 36 anni e Christoffer di 40, ospitati a Genova da venerdì a domenica, con un gruppo di vari investitori individuati e legati a Matteo Manfredi che per anni ha lavorato nella finanza. Gli investitori, oltre ad aver visitato le strutture del club, hanno pranzato anche con Pirlo in un ristorante della Riviera di Levante.



I fratelli Reedtz sono da sempre legati al mondo del calcio, e devono la loro fortuna grazie alla compagnia Football Radar, fondata nel 2012 e con sedi a Londra, Liverpool e Plovdiv. Si tratta di un portale utile per analisi e produzione di dati, concentrati sulle scommesse calcistiche e sulla consulenza. I due danesi, appassionati di calcio, dal 2019 possiedono anche il Notts County con altri imprenditori danesi, e attualmente lo hanno portato in League 2, il corrispettivo della Serie D italiana, dove è secondo. Secondo quanto affermato da Telenord, inoltre, già all'epoca dell'inserimento di Manfredi e Radrizzani nella vicenda Sampdoria un gruppo danese avrebbe effettuato una due diligence sui conti del club, decidendo però di abbandonare il progetto viste tutte le difficoltà (economiche, trust etc) in cui era imbozzolata la Samp.