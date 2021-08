La Sampdoria, attraverso il suo sito ufficiale e i social, ha reso noti i numeri di maglia in vista della prossima stagione ormai imminente. La maglia numero 10 rimane libera, il capitano Quagliarella rimane con la sua storica 27. Ufficiale anche la particolare scelta di Thorsby, che passa dalla 18 alla 2 per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli Accordi di Parigi, che stabiliscono una serie di paletti per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi. La lista completa:



1 Audero



2 Thorsby



3 Augello



4 Chabot



5 Silva



6 Ekdal



8 Verre



9 Torregrossa



12 Depaoli



14 Jankto



15 Colley



16 Askildsen



17 Caprari



20 La Gumina



21 Tonelli



22 Yoshida



23 Gabbiadini



24 Bereszynski



25 Ferrari



26 Leris



27 Quagliarella



28 Yepes Laut



29 Murru



30 Ravaglia



33 Falcone



38 Damsgaard



42 Rocha



67 Esposito



70 Trimboli



87 Candreva



92 Murillo



98 De Luca